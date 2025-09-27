Alcaldía de Tunja asume administración de edificio de Balka Constructora tras cesión de la Superinte

La Alcaldía de Tunja asumió desde junio de este año la administración del edificio en disputa de la empresa Balka Constructora S.A.S., tras la cesión de competencia por parte de la Superintendencia de Sociedades.

JM ASOCIADOS - POSESION CONSTRUCTORA BALKA S.A.S. Ampliar

El proceso quedó en manos de la firma J.M. Asociados, designada como agente especial, en aplicación de la normativa vigente y de fallos del Consejo de Estado que otorgaron al municipio facultades para intervenir en proyectos de vivienda con problemas de administración que afectan a los compradores.

El edificio, terminado en 2022, fue encontrado en estado de inhabilidad por abandono, por lo que actualmente se adelantan revisiones técnicas de estructura, servicios básicos e inventario de apartamentos y locales, además de garantizar seguridad permanente ante intentos de ingreso irregular.

Se espera que en diciembre de 2025 inicie la entrega de escrituras a quienes cumplan los requisitos y pagos pendientes, lo que beneficiaría a más de 15 familias. Asimismo, se convocó a los acreedores de Balka Constructora S.A.S. a presentar sus créditos ante J.M. Asociados dentro de los 20 días hábiles siguientes a la desfijación del edicto, en cumplimiento de los artículos 48 y 51 de la Ley 1116 de 2006.