Un muerto y un herido dejó ataque de sicarios dentro de un lavadero de autos en Cartagena

Cartagena

Minutos de pánico se vivieron dentro de un lavadero de autos ubicado sobre la avenida Crisanto Luque en el barrio Bruselas de Cartagena cuando un sujeto armado ingresó y empezó a disparar sin mediar palabra.

De acuerdo con testigos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al establecimiento comercial y de inmediato se dirigieron hasta donde se encontraba Néstor Daniel Ilarreta Carrillo, de 35 años y oriundo de Venezuela, para atentar contra su vida.

Acto seguido, el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido. Durante el hecho, otro hombre de nacionalidad venezolana resultó herido al recibir un impacto de bala.

Néstor Daniel Ilarreta fue trasladado a un centro asistencial por varios uniformados de la Policía quienes llegaron al lugar tras ser alertados por la ciudadanía, sin embargo, los galenos confirmaron su deceso.

La Policía confirmó que el occiso presentaba tres anotaciones judiciales por los delitos de hurto (2021), estafa (2025) y falsedad de documento (2020).

Los sicarios lograron emprender la huida con rumbo desconocido sin ser capturados. Hasta el momento se desconocen los móviles, pero la principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas.