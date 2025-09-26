UBPD recuperó en Sogamoso el cuerpo de una persona desaparecida desde el año 2000

En el Cementerio Central de Sogamoso, Boyacá, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó el cuerpo de una persona reportada como desaparecida desde el año 2000. La diligencia contó con la participación de una familia proveniente de Arauca, que durante más de dos décadas ha recorrido distintas zonas del departamento en la búsqueda de su ser querido. «Avanzamos en la prospección y recuperación de un cuerpo, que tras el tamizaje forense fue enviado al Centro de Abordaje en Bogotá para su proceso de identificación», explicó Francisco Ramírez, antropólogo de la UBPD en Boyacá.

Foto: Comunicaciones UBPD Ampliar

De manera paralela, el equipo técnico de la entidad empleó georradares para descartar un punto en tierra señalado como posible sitio de inhumación. Estas acciones se desarrollaron en articulación con la Corporación Humanitaria Reencuentros y el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía, entidades que han venido acompañando a las familias y adelantando procesos similares en el mismo camposanto. «Este trabajo conjunto hace posible las prospecciones, las recuperaciones y las entregas dignas», señaló Alonso Mendoza, integrante de la Corporación Reencuentros.

Ampliar

La investigación humanitaria y extrajudicial se apoya en documentación, registros administrativos y la colaboración de instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Alcaldía de Sogamoso y la administración del cementerio. Estas labores se enmarcan en el Plan Regional del Centro de Boyacá, que concentra sus esfuerzos en municipios de las provincias de Gutiérrez, Valderrama, Norte y Sugamuxi, donde la UBPD ha documentado 242 casos de desaparición. «Estamos muy agradecidos con la Unidad de Búsqueda. Mi deseo es que sigan con este trabajo, que nos da esperanza», expresó Carmen Ayala, familiar que participó en el proceso.

El equipo de la Unidad de Búsqueda en Boyacá invita a todas las personas que aún buscan a un ser querido desaparecido en el marco del conflicto armado a presentar su solicitud ante la entidad y así fortalecer este camino de verdad y humanidad.

Consulta la página oficial de la Unidad de Búsqueda:

https://pqrsd.unidadbusqueda.gov.co/

También puedes comunicarte a través de:

Línea gratuita nacional: 018000-162226

Celular y WhatsApp en Boyacá: 3155176506

Correo electrónico: servicioalciudadano@unidadbusqueda.gov.co