Se reanuda la discusión de la Reforma a la Salud 2.0: Esta semana iniciará su tercer debate
La sesión está citada para este martes en la Comisión Séptima del Senado.
Colombia
Este martes 23 de septiembre se reanudará en la Comisión Séptima del Senado la discusión de la Reforma a la Salud.
La sesión está citada a las 10 de la mañana y con ello, se destrabaría el trámite de la iniciativa presentada por el Gobierno que lleva más de 6 meses a la espera de ser discutida en su tercer debate.
Las ponencias alternativa y de archivo a la Reforma:
Previo a esto, se espera que este lunes las senadoras Norma Hurtado del Partido de la U, Ana Paola Agudelo del Partido Mira, Lorena Ríos de Colombia Justa y Libre y Esperanza Andrade del Partido Conservador, radiquen su ponencia alternativa a la Reforma.
Aún así, la senadora Norma Hurtado en declaración a este medio había anticipado que aún el Gobierno, en cabeza de los ministros de Salud y de Hacienda, deben dar las explicaciones “en torno al aval fiscal para la sustentabilidad del proyecto”.
Hay que señalar además que por ahora la primera ponencia a someterse a votación será de la archivo que fue radicada por el Centro Democrático y con la que argumentaron que la solicitud de hundir el proyecto radica en que “la reforma es insostenible, los ingresos no tienen respaldo y se configuraría un retroceso en materia de salud”.
Ahora bien, en caso de llegar a ser aprobado dicho texto presentado por la oposición, la Reforma a la Salud del Gobierno Petro se quedaría, por segunda vez, sin trámite en el legislativo.