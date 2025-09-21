Se reanuda la discusión de la Reforma a la Salud 2.0: Esta semana iniciará su tercer debate

Colombia

Este martes 23 de septiembre se reanudará en la Comisión Séptima del Senado la discusión de la Reforma a la Salud.

La sesión está citada a las 10 de la mañana y con ello, se destrabaría el trámite de la iniciativa presentada por el Gobierno que lleva más de 6 meses a la espera de ser discutida en su tercer debate.

Las ponencias alternativa y de archivo a la Reforma:

Previo a esto, se espera que este lunes las senadoras Norma Hurtado del Partido de la U, Ana Paola Agudelo del Partido Mira, Lorena Ríos de Colombia Justa y Libre y Esperanza Andrade del Partido Conservador, radiquen su ponencia alternativa a la Reforma.

Aún así, la senadora Norma Hurtado en declaración a este medio había anticipado que aún el Gobierno, en cabeza de los ministros de Salud y de Hacienda, deben dar las explicaciones “en torno al aval fiscal para la sustentabilidad del proyecto”.

Hay que señalar además que por ahora la primera ponencia a someterse a votación será de la archivo que fue radicada por el Centro Democrático y con la que argumentaron que la solicitud de hundir el proyecto radica en que “la reforma es insostenible, los ingresos no tienen respaldo y se configuraría un retroceso en materia de salud”.

Ahora bien, en caso de llegar a ser aprobado dicho texto presentado por la oposición, la Reforma a la Salud del Gobierno Petro se quedaría, por segunda vez, sin trámite en el legislativo.