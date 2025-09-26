Manizales

Manizales Cómo Vamos: ¿Dónde se presentan los hurtos en la ciudad?

El estudio analizó los datos de los diferentes hurtos en la ciudad en Manizales

Manizales

Según Manizales Cómo Vamos las comunas San José y Cumanday son donde más hurtos se presentan en la capital de Caldas, por eso desde esta entidad piden a las autoridades competentes priorizar esta información para incrementar los controles

Según el más reciente estudio entre el año 2023 y 2024 hubo una disminución en los hurtos a personas y en los hurtos a residencias, sin embargo, el análisis de la entidad arrojó que en Manizales los robos callejeros y de viviendas ocurren especialmente Las comunas San José y Cumanday

Hay un leve incremento en el hurto  de automóviles y motocicletas, pero cuando hicimos un zoom en las comunas de cómo están ocurriendo esos hurtos, encontramos que  la mayor tasa por cada 1000 personas se presentaba en las comunas de San José y en la comuna Cumanday”, dijo Camilo Vallejo, director de Manizales Cómo Vamos

Camilo Vallejo de Manizales Cómo Vamos informó, además, que la Galería tiene la mayor concentración de trabajo sexual

Una de las comunas donde más se consume estupefacientes en Manizales es San José

