Manizales Cómo Vamos: ¿Dónde se presentan los hurtos en la ciudad?

Manizales

Según Manizales Cómo Vamos las comunas San José y Cumanday son donde más hurtos se presentan en la capital de Caldas, por eso desde esta entidad piden a las autoridades competentes priorizar esta información para incrementar los controles

Según el más reciente estudio entre el año 2023 y 2024 hubo una disminución en los hurtos a personas y en los hurtos a residencias, sin embargo, el análisis de la entidad arrojó que en Manizales los robos callejeros y de viviendas ocurren especialmente Las comunas San José y Cumanday

“Hay un leve incremento en el hurto de automóviles y motocicletas, pero cuando hicimos un zoom en las comunas de cómo están ocurriendo esos hurtos, encontramos que la mayor tasa por cada 1000 personas se presentaba en las comunas de San José y en la comuna Cumanday”, dijo Camilo Vallejo, director de Manizales Cómo Vamos

Camilo Vallejo de Manizales Cómo Vamos informó, además, que la Galería tiene la mayor concentración de trabajo sexual

Una de las comunas donde más se consume estupefacientes en Manizales es San José