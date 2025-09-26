Juntos lo hacemos posible: la nueva campaña de Coca-Cola que resalta la esencia colombiana

Coca-Cola presentó en Colombia su nueva campaña “Juntos lo Hacemos Posible”, un homenaje a la esencia de lo que somos los colombianos: la berraquera para enfrentar los retos, la resiliencia para levantarnos una y otra vez, la creatividad para reinventarnos y la alegría que compartimos incluso en los momentos más difíciles. Una propuesta que invita a celebrar las virtudes colectivas que construyen esperanza, confianza y orgullo en cada rincón del país.

Como parte del lanzamiento, llega la exposición “Historias que hacen país, ¡Juntos lo hacemos posible!”, a cargo del fotógrafo Sebastián Moreno. La muestra reúne retratos e historias de colombianos que encarnan valores como la solidaridad, la disciplina y la creatividad. Cada imagen va acompañada de objetos y relatos que hacen de la experiencia una forma sensible e inmersiva de reconocer lo que nos une como nación.

Pero la gran sorpresa de esta campaña es el regreso de los inolvidables Hielocos, una de las colecciones más queridas por los colombianos. Estos personajes que marcaron a toda una generación vuelven con 10 diseños renovados, inspirados en la manera alegre y auténtica de ser en Colombia. Cada figura incluye su respectiva tarjeta–sticker, para que las familias vivan nuevamente la emoción de coleccionarlos e intercambiarlos.

Con este relanzamiento, Coca-Cola busca revivir un ícono cultural y al mismo tiempo reactivar la magia de compartir y sonreír en comunidad. “Juntos lo Hacemos Posible” es, en últimas, un recordatorio de que cuando celebramos lo que somos y nos unimos como país, la felicidad se multiplica y todo es posible.