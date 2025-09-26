En urbanización Karakolí de Turbaco, Afinia detectó conexiones ilegales

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa su labor de garantizar un servicio seguro, confiable y legal para todos sus usuarios. En desarrollo de estas acciones, la compañía desconectó dos transformadores ilegales de 50 kVA cada uno que abastecían de manera irregular a 55 viviendas en la urbanización Karakolí en Turbaco.

Afinia recuerda a la comunidad que las conexiones irregulares son peligrosas, deterioran la infraestructura eléctrica, pueden ocasionar accidentes y generan pérdidas económicas que impactan a toda la región. La empresa reitera su disposición para acompañar a los usuarios en la normalización del servicio, facilitando procesos de legalización y acceso seguro a la energía.

Estos equipos, instalados sin autorización ni estándares técnicos, representaban pérdidas estimadas en 20.115 kWh mensuales, equivalentes a cerca de $20 millones al mes, afectando directamente la calidad del servicio y elevando los costos para todos los usuarios que cumplen con su pago del servicio de energía.

Con estas acciones, Afinia reafirma su compromiso con la seguridad, la calidad del servicio y la corresponsabilidad de todos los usuarios para construir juntos un sistema eléctrico confiable y sostenible. Reiteró que la colaboración de la comunidad es crucial para erradicar las prácticas ilegales y garantizar un servicio eficiente y seguro para todos los habitantes.

Afinia hace un llamado a la ciudadanía para que colabore en la lucha contra el fraude energético. La empresa invitó a denunciar cualquier sospecha de conexiones ilegales a través de los siguientes canales: Línea 115; Afiniapp; Línea ética 0180005222955, Policía Nacional: 123.