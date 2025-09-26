Cartagena

En urbanización Karakolí de Turbaco, Afinia detectó conexiones ilegales

Estos equipos, instalados sin autorización ni estándares técnicos, representaban pérdidas estimadas en $20 millones al mes

Cortesía

Cortesía

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa su labor de garantizar un servicio seguro, confiable y legal para todos sus usuarios. En desarrollo de estas acciones, la compañía desconectó dos transformadores ilegales de 50 kVA cada uno que abastecían de manera irregular a 55 viviendas en la urbanización Karakolí en Turbaco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Afinia recuerda a la comunidad que las conexiones irregulares son peligrosas, deterioran la infraestructura eléctrica, pueden ocasionar accidentes y generan pérdidas económicas que impactan a toda la región. La empresa reitera su disposición para acompañar a los usuarios en la normalización del servicio, facilitando procesos de legalización y acceso seguro a la energía.

Estos equipos, instalados sin autorización ni estándares técnicos, representaban pérdidas estimadas en 20.115 kWh mensuales, equivalentes a cerca de $20 millones al mes, afectando directamente la calidad del servicio y elevando los costos para todos los usuarios que cumplen con su pago del servicio de energía.

Con estas acciones, Afinia reafirma su compromiso con la seguridad, la calidad del servicio y la corresponsabilidad de todos los usuarios para construir juntos un sistema eléctrico confiable y sostenible. Reiteró que la colaboración de la comunidad es crucial para erradicar las prácticas ilegales y garantizar un servicio eficiente y seguro para todos los habitantes.

Afinia hace un llamado a la ciudadanía para que colabore en la lucha contra el fraude energético. La empresa invitó a denunciar cualquier sospecha de conexiones ilegales a través de los siguientes canales: Línea 115; Afiniapp; Línea ética 0180005222955, Policía Nacional: 123.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad