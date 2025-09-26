En el sur de Bolívar falleció mujer tras recibir varios impactos de bala

Una mujer de 34 años natural de Dibulla- Guajira, fue ultimada por sicarios en el sector de Puerto Venecia, zona rural de Tiquisio y cerca a Montecristo, sur de Bolívar.

Cuentan testigos que la víctima identificada como Katherine del Pilar Llorente Hartmann, fue sacada a la fuerza del pueblo por varios sujetos motorizados y llevada hasta la zona donde fue hallado su cadáver, con múltiples impactos en la cabeza y el rostro.

Sobre las causas que motivaron el cruel ataque, todavía no hay claridades, por eso la policía nacional ya recolecta evidencias para determinar la identidad de los responsables que actualmente, son prófugos de la justicia.