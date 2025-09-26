¿Dónde habrá cortes de energía este viernes 26 de septiembre en Barranquilla?: aquí te contamos

Como parte de las acciones programadas para el mejoramiento del servicio de energía en el departamento del Atlántico, este viernes se ejecutarán obras en diferentes puntos de Barranquilla y la zona rural del municipio de Rotinet.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La empresa Air-e Intervenida indicó que, en Barranquilla, las labores de reposición de redes eléctricas se desarrollarán en el barrio Pumarejo, específicamente en la carrera 21B con calle 57. Estas actividades se llevarán a cabo en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con el objetivo de modernizar la infraestructura eléctrica y ofrecer mayor confiabilidad en el suministro.

Durante el desarrollo de los trabajos, es posible que se presenten interrupciones temporales en el servicio para los usuarios del sector, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias.

Mantenimiento en zona rural de Rotinet

De manera paralela, en el circuito Rotinet también se realizarán obras orientadas al cambio de postes y labores de poda técnica.

La empresa indicó que estas actividades buscan garantizar la seguridad de las líneas eléctricas y prevenir fallas futuras. Para su ejecución, será necesario suspender el suministro de energía en la zona rural de Rotinet, a lo largo del tramo comprendido entre el kilómetro 1 y el kilómetro 7 de la carretera a Usiacurí, incluyendo las parcelas Las Malvinas, Pelón del Gato y la finca San Jorge.

Los trabajos se extenderán durante toda la jornada, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y se espera que al finalizar se restablezca el servicio con normalidad.

Recomendaciones y canales de atención

La empresa prestadora del servicio hizo un llamado a los usuarios para que, ante cualquier inquietud o reporte relacionado con el suministro de energía, se comuniquen a través de la línea 115 o mediante el canal de atención por WhatsApp AVA, al número 313 430 0000.