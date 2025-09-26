Convención Internacional de Seguros 2025 en Cartagena: colombianos están adquiriendo más pólizas

El sector asegurador, clave en la protección del patrimonio público y privado, reafirma su papel como garante de estabilidad en tiempos de incertidumbre.

En este contexto, la Convención Internacional de Seguros 2025 abordará cuatro problemáticas: fragmentación política, aceleración tecnológica, cambio climático y demográfico, para analizar cómo la industria puede adaptarse y seguir siendo un aliado estratégico de la sociedad.

Avances de la industria

En los últimos meses, el sector asegurador ha transitado en frentes clave de su agenda.

Entre ellos sobresale la expedición de un marco legal para los seguros paramétricos, creados para cubrir riesgos catastróficos y agropecuarios, aunque persiste el reto de concretar su reglamentación en el ámbito territorial.

También se destaca el impulso del Gobierno a los seguros para la economía popular, con resultados positivos en la protección de contratos estatales de las juntas de acción comunal.

En el balance del cuatrienio, el gremio asegurador destaca la creación de un sistema de pilares para la protección financiera en la vejez, que abrió nuevos espacios para que la industria despliegue su experiencia en coberturas dirigidas hacia la población mayor.

“Es muy importante que la reglamentación por decreto de esta llamada reforma pensional no cierre los caminos abiertos por el legislador. No es el momento para reabrir debates que el Congreso ya dirimió”, dijo Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

En materia regulatoria, se destacan los avances en la implementación de un nuevo marco prudencial, que incluye el reporte de información financiera, el régimen de reservas y la incorporación de nuevos riesgos en la supervisión.

Estos desarrollos se han consolidado gracias a un diálogo técnico entre las compañías, la Unidad de Regulación Financiera y la Superintendencia Financiera de Colombia.

Sobretasa de renta: un llamado a la equidad tributaria

El nuevo proyecto de ley de financiamiento propone que para el caso de las compañías de seguros y de reaseguros, incrementar el impuesto de renta hasta el 50% lo que significaría un impacto desproporcionado para la actividad aseguradora.

El sector asegurador, desde hace varios años asume una carga tributaria superior a la de otras industrias, sin que exista una justificación sólida desde el punto de vista técnico o de política pública.

Actualmente, además de la tarifa general del 35%, las aseguradoras deben pagar cinco puntos porcentuales adicionales, lo que eleva la carga total al 40%.

Recordemos que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la tasa corporativa general del impuesto de renta del 35% es excesivamente alta.

“El gremio reitera que las sobretasas a sectores específicos constituyen una mala práctica de política pública. Como industria, aunque se entiende la relevancia de los impuestos para financiar el gasto social y promover la equidad, se advierte que una tributación excesiva termina siendo contraproducente para esos mismos fines, al afectar la capacidad del sector de aportar al desarrollo y la estabilidad económica del país”, expresó Morales.

Seguros al servicio de los colombianos Con el objetivo de permitir el aumento en la penetración del seguro y una mayor protección para los colombianos, Fasecolda propone inicialmente dos estrategias de política pública ceñidas a las mejores prácticas internacionales.

• La creación de un esquema de articulación público-privada que permita una mejor gestión de los riesgos asociados a catástrofes naturales, cuya frecuencia y severidad siguen en aumento. Experiencias exitosas en otros países demuestran que este tipo de mecanismos pueden ser adaptados a las estructuras regulatorias y de mercado de Colombia.

• Extender los beneficios del Sistema General de Riesgos Laborales a la población trabajadora informal, explorando fuentes alternativas de financiación que no recaigan sobre los empleadores formales.

Es claro que las cotizaciones a cargo de los empleadores formales no se pueden sobrecargar con protecciones adicionales respecto de riesgos que ellos no han creado.

Si nos ponemos a la tarea, seguro encontraremos otras fuentes de financiación que, a través de la experticia operativa y financiera de las aseguradoras privadas, pueda proteger a esta población.

Temas como la seguridad vial, la ampliación de cobertura a nuevas poblaciones en salud, la lucha contra el fraude, el aseguramiento de la infraestructura y la construcción también hacen parte de nuestra agenda y esperamos que nuestros aportes nutran la próxima agenda pública.

La Convención Internacional de Seguros 2025 reunirá a expertos para analizar los grandes retos globales en este año de profundos cambios y el papel del seguro como aliado estratégico de los hogares y las empresas colombianas.