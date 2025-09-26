Arranca en Duitama plan vial de $12.000 millones para recuperar 22 km de malla urbana

La Alcaldía de Duitama y la Gobernación de Boyacá anunciaron una inversión conjunta de 12.000 millones de pesos para el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana del municipio. El plan contempla la intervención de 22,2 kilómetros distribuidos en 34 tramos, en un esfuerzo por recuperar las vías más deterioradas y de mayor flujo vehicular y peatonal.

El inicio de las obras se dio con la inauguración de 275 metros de pavimentación, 100 metros de sobrecarpeta y mantenimiento en pavimento asfáltico sobre la carrera 35, entre la calle 6 y la Avenida Las Américas. De los recursos, la Gobernación de Boyacá aporta 7.500 millones y la Alcaldía de Duitama 4.500 millones, como parte de la estrategia conjunta denominada Plan “Mi Ciudad”.

El gobernador Carlos Amaya explicó que este programa busca recuperar la infraestructura vial en Duitama, Tunja, Sogamoso y Chiquinquirá, con una inversión total de 31.000 millones de pesos. Señaló además que esta es la intervención más amplia en vías urbanas en la historia reciente del departamento. El proyecto estará a cargo de la empresa Tierra Sua, encargada de garantizar criterios de sostenibilidad y eficiencia en la ejecución.

Las autoridades locales advirtieron que, con el inicio de los trabajos, se presentarán cierres viales en algunos sectores de Duitama. Por ello, solicitaron a los ciudadanos paciencia y colaboración durante el desarrollo de las obras, que buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en el municipio.

Las vías que se espera que intervengan son las siguientes:

Las actividades que que van a contemplar son parcheo. reparcheos con mezcla asfáltica nueva, compactar el pavimento y aplicar una sobrecarpeta de refuerzo, según sea el caso.

Estas son las vías a intervenir:

1. Diagonal 20 B – Cra. 18 y glorieta Hospital – 1.765 m

2. Cra. 40 A – Calle 20A y 16 / Cra. 35 – Calle 16 y Av. Américas – 1.050 m

3. Calle 10 – Av. Circunvalar y Cra. 21 – 922 m

4. Calle 4 – Cra. 18 y Cra. 23 – AP – 424 m

5. Calle 15 – Av. Circunvalar y Cra. 20 – 1.111 m

6. Cra. 35 – Calle 6 y Av. Américas – 316 m

7. Transv. 14 – Cra. 20 y Calle 10 – 447 m

8. Calle 16 – Cra. 31 B y Cra. 35 – 382 m

9. Av. Américas – Glorieta Hospital y Glorieta Cementerio – 1.600 m

10. Av. Américas – Glorieta Cementerio y Glorieta Hospital – 1.580 m

11. Cra. 25 – Av. Américas y Cra. 26 – 400 m

12. Cra. 30 – Calle 24 y Calle 20 – 305 m

13. Cra. 19 – Calle 3 y Av. Américas – 400 m

14. Cra. 21 – Cra. 18 y Carrera 22 – 300 m

15. Cra. 22 – Av. Circunvalar y Calle 20 – 300 m

16. Cra. 22 – Calle 11 y Av. Américas – 232 m

17. Calle 9 – Cra. 42 y Glorieta Hospital – AP – 769 m

18. Calle 16 – Cra. 16 y Av. Circunvalar – 715 m

19. Cra. 32 – Calle 16 y 17 – 155 m

20. Cra. 31 – Calle 20 y 23 – 272 m

21. Calle 24 – Cra. 23 y 31 – 502 m

22. Cra. 44 – Calle 19 y Cra. 21 C – 369 m

23. Calle 21 – Cra. 42 y 44 – 172 m

24. Calle 5A – Cra. 42 y 45 – 300 m

25. Calle 4 – Glorieta Cementerio y Cra. 3 – 1.305 m calzada costado derecho

26. Calle 4 – Cra. 3 y Glorieta Cementerio – 1.305 m calzada costado izquierdo

27. Av. Circunvalar – Calle 14 y 4 – 1.064 m

28. Av. Circunvalar – Calle 4 y 14 – 1.002 m

29. Av. Circunvalar – Glorieta San José y Colegio Rafael Reyes – 840 m

30. Calle 7ª – Transv. 24 y Cra. 27 – 320 m

31. Cra. 3 – Calle 3 / Calle 2ª / Calle 2ª – Cra. 3 y 4 / Cra. 4 – Calle 2ª y 3 – 222 m

32. Transv. 30 – Av. Américas y Cra. 31 – 420 m

33. Cra. 2 – Calle 18 y 19 – 274 m

34. Transv. 15 – Calle 20 y Av. Circunvalar – 704 m