Se dieron a conocer los ganadores de los Fine Dining Table Colombia 2025

La capital colombiana vivió uno de los momentos importantes de su historia culinaria con la realización de la primera Gala Visa Fine Dining Table en Latinoamérica. El evento, celebrado en el Gimnasio Moderno, reunió a más de 400 invitados entre chefs, sommeliers, productores, periodistas, foodies, y personalidades de la gastronomía mundial.

Alexander De Mondey, co-fundador de Fine Dining Table, expresó, “hemos celebrado a los cocineros y equipos que están poniendo a Colombia en el mapa gastronómico global. Su talento es inspiración para toda Latinoamérica”.

Los siguientes fueron los galardonados por categoría:

Mejor Diseño de Restaurante: Adriano en Casa República

Mejor Cocktail Bar: Mamba Negra

Mejor Wine Bar: Chin Chin

Mejor Servicio: Restaurante Río

Mejor Restaurante Revelación: Humo Negro

Mejor Chef Revelación: Andrés Fernández León

Mejor Chef Fine Dining Table: Leonor Espinosa, Álvaro Clavijo

Mejor Sommelier Fine Dining Table: Laura Hernández Espinosa

Menciones Especiales:

Astoria Roof Top, Attick & Keller, Grupo Seratta, Momentino, Soul Burger, Wala Beach Club.

Recomendados FDT:

Don Juan, Chicheria Demente, Fiero, Casa Palermo, Casa EL Ramal, Cande, Asturiano, Exxus, Animare, Empiria, Alma, La Beautiful, Romeo, Mercado 3, Platillos Voladores, Marzzano, La Unica, Qun, Kion , Tacaloa, Rabo de Pez, Terrazo Medellín.

Sartén Verde (Sostenibilidad): Casa M y Blue Apple Beach Club.

Sartenes de Fuego (máximo reconocimiento):

1 fuego: Blue Apple Beach, Espiritu, Buen Humo, Guasimo, Cocina de Pepina, Adriano en Casa República, Francés Bistró, Cacio Pepe, Pizzardi, Nana, Uma Cantina Peruana, Carmen, Manuel Andrés DC, Primer Piso, Osso , Sauvage, Oficial, Nueve, Hosteria Local, Petronio, Oni Nikkei.

2 fuegos: Selma, Afluente, Oda, Carmen, Humo Negro, Prudencia, Río Bogotá, Sambombi Bistró, Uro, X.O, Don Diablo, Salvo Patria, Oriente, La Sala de Laura, Cascajal, Débora, Idilico, Casa M.

3 fuegos: EL Chato, Celele, El Cielo Medellín, El Cielo Bogotá, Erre Ramón Freixa, Harry Sasson, Leo Bogotá, Mesa Franca, Mini Mal.