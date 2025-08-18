Mamba Lab, reconocido en Fine Dining Table e incluido en 50 Best Discovery por su experiencia única

Mamba Negra, es un restaurante de Medellín que ha recibido importantes reconocimientos internacionales con su propuesta Mamba Lab, el Fine Dining Table como Mejor Cocktail Bar y su inclusión en la lista 50 Best Discovery, una biblioteca global que reúne los bares más destacados del mundo.

Lo que lo hace especial es su concepto, un laboratorio sensorial 360° al que solo pueden ingresar 16 personas por sesión. Durante ocho momentos, los asistentes recorren las regiones de Colombia a través de cócteles de autor, viviendo una experiencia inmersiva donde se agudizan los sentidos: el gusto, el tacto y la vista, gracias a una puesta en escena que integra iluminación, sabores y aromas. Cada cóctel conecta con los paisajes y la riqueza cultural del país, ofreciendo algo que no existe de Colombia en ningún otro lugar del mundo.

La propuesta es resultado de un minucioso proceso de investigación, “Con todo nuestro equipo de bar y bartenders, liderados por Juan David Zapata, encargado de la mixología, realizamos una investigación exhaustiva por las regiones del país. Viajamos con los bartenders, hablamos con los productores, entendimos qué productos únicos e irrepetibles había y cómo podíamos transformarlos en el laboratorio. Después de esa etapa de investigación, que dura entre seis y ocho meses, pasamos a la creación del menú, lo que toma entre dos y tres meses en pruebas, ensayos y errores, hasta lograr el resultado final”, explicó Samuel Granados, fundador de Mamba Lab.

Con esta propuesta, Mamba Lab no solo lleva la coctelería a otro nivel, sino que se convierte en un homenaje a la diversidad de Colombia, transformando ingredientes, paisajes y tradiciones en una experiencia irrepetible.