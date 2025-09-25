SuperGiros junto a la Lotería de la Cruz Roja lideraron jornada de salud visual

Cartagena

Se llevó a cabo la Jornada de Salud Visual en la sede Felicidad Corporativa de SuperGiros, un espacio organizado en alianza con la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana, en el que profesionales de la salud visual brindaron atención a más de 100 integrantes de la Fuerza de Ventas de la empresa comercializadora de servicios en Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, los beneficiarios accedieron a consulta de optometría y selección de monturas para sus lentes formulados. Esta iniciativa busca aportar significativamente al cuidado de la salud visual de la Fuerza de Ventas y fortalecer su bienestar integral.

Al respecto, Mauricio Zuluaga, director de la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana, expresó que “El accionar humanitario de la Lotería dentro de sus jornadas de salud, busca acompañar y apoyar a la fuerza comercial. Hoy SuperGiros Bolívar es uno de nuestros aliados principales y esta es también una manera de retribuir a esa fuerza de ventas que día a día impulsa nuestra lotería en el departamento de Bolívar”.

Por su parte, Juan Guillermo Ángel, subgerente de SuperGiros Bolívar, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas. “Nuestra Fuerza de Ventas, en el día a día tienen dificultades con su visión y que mejor que estas jornadas, para que ellos se realicen los exámenes y actualicen sus lentes y monturas”. Ángel, también expresó agradecimiento con la Lotería por esta iniciativa que benefició la salud visual de la Fuerza de Ventas.

Con esta jornada, SuperGiros Bolívar y la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana reafirman su compromiso con el bienestar de las personas, reconociendo en la salud un pilar fundamental para el desarrollo y la calidad de vida de quienes impulsan día a día el crecimiento de la organización.