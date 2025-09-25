Justicia

Procuraduría inspecciona Ecopetrol por presuntas irregularidades en contratos para compra de gas

Una delegada llego hasta las instalaciones en Bogotá tras unas denuncias de presuntos favorecimientos a la compañía de un expolicía.

Ecopetrol y Procuraduría. Fotos: Colprensa y Getty Images.

La Procuraduría General adelanta una inspección a esta hora en las instalaciones de Ecopetrol en Bogotá para recopilar información y evaluar la gestión contractual relacionada con los negocios del mercado de gas en el país.

Esta visita se realiza tras denuncias de presuntos favorecimientos en contratos a la firma Gaxi SA ESP, relacionada con el expolicía, Juan Guillermo Mancera

Juan Guillermo Mancera, según La Silla Vacía, era el dueño del lujoso apartamento que compró Ricardo Roa en el norte de Bogotá por un precio muy por debajo de lo que realmente valía en el mercado.

En ese sentido, indica la investigación que Gaxi SA ESP, tenía un acuerdo con Hocol, filial de Ecopetrol, para implementar y operar un barco con capacidad de regasificar el gas importado que generaba ingresos anuales hasta de 600 millones de dólares anuales.

