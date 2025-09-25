Policía Nacional realiza jornada de sensibilización vial en Magangué, Bolívar

Cartagena

Con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y fomentar hábitos seguros, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, realizó una jornada de sensibilización dirigida a conductores de motocicletas en Magangué.

Durante la actividad, se brindaron charlas sobre normatividad de tránsito vigente, uso correcto de los elementos de protección, respeto por los límites de velocidad y comportamientos seguros en la vía.

“La seguridad vial es una prioridad para la Policía Nacional. A través de estas jornadas de sensibilización, buscamos crear conciencia en los conductores y fomentar comportamientos responsables que salven vidas en nuestras carreteras”, afirmó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante de la Policía en Bolívar.

“La campaña ‘TOMA PAÍS – RUTA SEGURA’ es fundamental para fortalecer la cultura vial en nuestro departamento. Invitamos a todos los ciudadanos a unirse a esta iniciativa y a ser parte activa de la construcción de un Bolívar más seguro en las vías”, agregó el Capitán Alexander Flores Rojas, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar.

La campaña “TOMA PAÍS – RUTA SEGURA” busca fortalecer la cultura vial y salvar vidas en las carreteras del país. Esta iniciativa se extenderá a otros municipios de Bolívar, con el objetivo de impactar positivamente en la seguridad vial de todo el departamento. Se espera que, a través de la educación y la concientización, se logre una reducción significativa en el número de accidentes y víctimas en las vías.

La Policía Nacional invita a la comunidad a participar activamente en la promoción de la seguridad vial, respetando las normas de tránsito, utilizando los elementos de protección adecuados y reportando cualquier situación de riesgo en las vías. La colaboración ciudadana es fundamental para construir un entorno vial más seguro para todos.