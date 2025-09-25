Nueva masacre en zona rural del municipio de Convención, Norte de Santander

Norte de Santander.

Tres hombres fueron asesinados en el sector Llano Grande del municipio de Convención, Norte de Santander, en un hecho atribuido a las disidencias de las Farc que delinque en esta región del Catatumbo.

En videos que circulan en la zona se observa a hombres armados con prendas de uso militar, quienes se identificaron como integrantes de la estructura bajo el mando de alias Richard Suárez.

Interceptaron un vehículo en el que se movilizaban las víctimas y que transportaba combustible presuntamente hurtado del oleoducto que cruza por el departamento del Cesar.

Las imágenes muestran cómo los obligaron a tenderse boca abajo con las manos amarradas, mientras lanzaban un mensaje de advertencia en el que aseguraban que no permitirían el transporte ilegal de hidrocarburos y que quienes no pagaran las rentas criminales serían asesinados. Pese a las súplicas, los tres hombres fueron ejecutados a sangre fría y todo quedó grabado en video.

Posterior al crimen, los armados incineraron el vehículo en el que se desplazaban las víctimas.

A esta hora las autoridades intentan ingresar a la zona para recuperar los cuerpos y verificar lo sucedido.