NIKE y Broken Chains traen de vuelta la leyenda del Total 90 a Colombia

Nike, en alianza con la marca colombiana Broken Chains, anuncia el regreso oficial de la icónica colección Total 90, una línea que marcó a toda una generación a comienzos de los años 2000. Esta colaboración busca no solo revivir el espíritu futbolero de la época, sino reinterpretarlo desde una óptica urbana y cultural, conectando con el estilo de vida actual. El relanzamiento llega justo en la antesala del Campeonato Mundial de Fútbol, apelando a la nostalgia con una propuesta contemporánea.

La nueva versión de los Total 90 combina elementos clásicos como la parte superior acolchada, los cordones asimétricos y el inconfundible diseño futbolístico, adaptado ahora para el uso diario con suelas de goma planas, cómodas y versátiles.

Esta reinterpretación busca posicionar a los Total 90 no solo como una pieza deportiva, sino como un símbolo de moda urbana que trasciende las canchas y se instala en las calles de Colombia.

“Traemos los Total 90 a Colombia para evocar la nostalgia que muchos sentimos por los inicios de los 2000”, afirmó Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia. Por su parte, Juan David Ramírez, CEO de Broken Chains, destacó la importancia de proyectar esta herencia hacia el futuro: “Queremos ser un eje impulsor de la tendencia global Block Core, que fusiona el fútbol con el streetwear. Por eso, este lanzamiento incluye un taller de customización para educar sobre cómo esta moda se integra al estilo de vida de las nuevas generaciones”.

La colección también incluye las camisetas oficiales de la temporada 2025/2026 de clubes icónicos como París Saint Germain y FC Barcelona, además de estar respaldada por figuras legendarias como Ronaldinho. Ya disponible en tiendas físicas de NIKE y Broken Chains, así como en sus sitios web oficiales, esta propuesta busca convertirse en un clásico atemporal para quienes vivieron la era dorada del fútbol, y en un nuevo ícono cultural para las juventudes colombianas.