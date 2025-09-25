Mintrabajo realizará inspección en IDIGER tras denuncias por malas condiciones laborales

La Central Unitaria de Trabajadores, denunció que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) de Bogotá, presenta crisis en las condiciones laborales, desde la central además exponen que esta situación pone en riesgo tanto a sus trabajadores como a la capacidad de respuesta de la institución.

Entre las denuncias que recibieron por parte los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del IDIGER (SINTRAIDIGER), fueron:

Malas condiciones de infraestructura : como lo son espacios con malos olores, infraestructura deteriorada y presencia de materiales peligrosos.

: como lo son espacios con malos olores, infraestructura deteriorada y presencia de materiales peligrosos. Ausencia de dirección: los trabajadores denuncian que durante los cinco años no hay una hoja de ruta, por lo que hay estancamiento e improvisación.

los trabajadores denuncian que durante los cinco años no hay una hoja de ruta, por lo que hay estancamiento e improvisación. Manejo de presupuesto: expresan que hay una desconexión entre los recursos y las necesidades técnicas y operativas

“Esta situación constituye una negligencia administrativa inaceptable, que compromete la seguridad de la ciudad y vulnera los derechos de quienes sostienen con su trabajo la misión del IDIGER” , añaden desde la CUT.

Ante estas denuncias, el ministerio de trabajo dijo en su cuenta de X que adelantará las acciones de inspección, vigilancia y control correspondientes, además, convocan a las autoridades distritales a garantizar de inmediato condiciones justas para sus funcionarios y contratistas.