Mintrabajo realizará inspección en IDIGER tras denuncias por malas condiciones laborales

Entre las denuncias se encuentran malos olores en las instalaciones, infraestructura deteriorada y presencia de materiales peligrosos

Manuela Navarro

La Central Unitaria de Trabajadores, denunció que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) de Bogotá, presenta crisis en las condiciones laborales, desde la central además exponen que esta situación pone en riesgo tanto a sus trabajadores como a la capacidad de respuesta de la institución.

Entre las denuncias que recibieron por parte los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del IDIGER (SINTRAIDIGER), fueron:

  • Malas condiciones de infraestructura: como lo son espacios con malos olores, infraestructura deteriorada y presencia de materiales peligrosos.
  • Ausencia de dirección: los trabajadores denuncian que durante los cinco años no hay una hoja de ruta, por lo que hay estancamiento e improvisación.
  • Manejo de presupuesto: expresan que hay una desconexión entre los recursos y las necesidades técnicas y operativas

“Esta situación constituye una negligencia administrativa inaceptable, que compromete la seguridad de la ciudad y vulnera los derechos de quienes sostienen con su trabajo la misión del IDIGER” , añaden desde la CUT.

Ante estas denuncias, el ministerio de trabajo dijo en su cuenta de X que adelantará las acciones de inspección, vigilancia y control correspondientes, además, convocan a las autoridades distritales a garantizar de inmediato condiciones justas para sus funcionarios y contratistas.

