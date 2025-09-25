México: manifestantes atacan Campo Militar en aniversario de la desaparición de Ayotzinapa

A truck on fire is pictured at the gates of a military barracks during a rally over the 11th anniversary of the disappearance of 43 students from Ayotzinapa, in Mexico City on September 25, 2025. Protesters rammed a truck into the gates of a military barracks in Mexico City on September 25, 2025, during a demonstration over the disappearance and presumed murder of 43 students a decade ago. (Photo by Francisco Robles / AFP) / FRANCISCO ROBLES

Manifestantes derribaron con un camión la puerta de un cuartel militar en Ciudad de México, durante una protesta este jueves con motivo del undécimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la localidad de Ayotzinapa.

Hombres encapuchados chocaron el vehículo de carga, en reversa, contra una puerta de la unidad militar y luego lo incendiaron.

#MUNDO Se presentan disturbios en Ciudad de México en medio de las manifestaciones por el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014.



Manifestantes intentaron derribar la puerta del Campo Militar Número Uno usando un camión,… pic.twitter.com/1E0iyGxVXB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 25, 2025

La desaparición en Ayotzinapa

Los alumnos de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en lo que se considera una de las peores violaciones de derechos humanos en México.

Hasta ahora solo han sido encontrados los restos de tres de ellos, en tanto no hay condenas por el caso, cuyas investigaciones mencionan la posible participación de jefes militares.

En 2024, al cumplirse una década de la desaparición, manifestantes derribaron con una camioneta una puerta del palacio de gobierno en momentos en que el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía su habitual rueda de prensa.

Los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron mientras se desplazaban en autobuses para participar en unas protestas en Ciudad de México.

En el marco de las investigaciones se ha señalado a policías locales de haberlos detenido para luego entregarlos a narcotraficantes. También es procesado un antiguo fiscal general.

Críticos de la investigación, una indagatoria de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un informe del gobierno de López Obrador han señalado también la probable participación de jefes militares en este caso.

Este último reporte consideró la desaparición como un crimen de Estado.

México acumula más de 120.000 desaparecidos, la mayoría desde 2006 cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico con participación militar.