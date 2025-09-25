Ibagué es sede del Primer Congreso Nacional de Mujeres Concejales y Líderes Políticas

Ibagué

Ibagué se convirtió en el escenario del Primer Congreso Nacional de Mujeres Concejales y Líderes Políticas, un encuentro que busca visibilizar el liderazgo y la labor de las mujeres en cargos de representación pública.

Con la participación de más de 250 concejalas, lideresas, congresistas e invitados especiales de todo el país, el evento representa un paso firme hacia la equidad de género en los espacios de decisión.

Durante la agenda académica y cultural se presentarán ponencias orientadas a la construcción de políticas públicas inclusivas y con perspectiva de género, fortaleciendo el compromiso de las administraciones locales con los derechos humanos y la participación femenina en escenarios políticos.

“Este congreso es una demostración de que las mujeres estamos transformando la política desde la participación activa, el conocimiento y el respeto por los derechos humanos. En Ibagué reafirmamos nuestro compromiso de construir una democracia más equitativa e incluyente”, expresó la concejala Silvia Ortiz.

El evento se realizará en las instalaciones del Club Campestre, hasta el viernes 26 de septiembre.

“El mensaje que es las mujeres tenemos una fuerza transformadora, debemos unirnos, no diferenciamos entre quienes son de un partido o de otro, la unión es la que nos llevará a ser la fuerza transformadora para mejorar la calidad de vida de los colombianos en cada territorio”, puntualizó Silvia Cristina Ortiz.

El evento es organizado por la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia, Confenacol y la Federación de Mujeres Concejales de Colombia, Femcol.