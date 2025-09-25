Gobernador Yamil Arana entregó dotación a adultos mayores de Santa Rosa y Clemencia

Los adultos mayores de los Centros de Vida de Santa Rosa de Lima y Clemencia vivieron una jornada especial gracias a la visita del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien entregó una completa dotación destinada a mejorar su bienestar y calidad de vida.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante los encuentros, los beneficiarios recibieron mesas, sanducheras, pocillos, vasos, platos, cucharas, calderos, estufas, licuadoras, filtros de agua, sillas de ruedas, bastones y abanicos, entre otros elementos. Asimismo, el Gobernador los invitó a vincularse a programas de salud dental que incluyen, de manera gratuita, prótesis dentales para quienes lo requieran, con el fin de garantizar una alimentación más saludable.

“El adulto mayor tiene un lugar muy especial en el Gobierno de Bolívar. Hacemos esto con mucho cariño y es la primera vez que el departamento impulsa un programa tan ambicioso para llegar a cada uno de ustedes. Por Santa Rosa y Clemencia hemos hecho muchas cosas, y seguiremos trabajando por ustedes”, expresó Arana.

Como sorpresa adicional, el mandatario anunció la puesta en marcha de proyectos productivos:

“Con los alcaldes vamos a montarles un negocio. Ustedes se ponen de acuerdo y, junto con la Primera Dama del Departamento, apoyaremos la iniciativa para que trabajen y las utilidades puedan llevarlas a sus casas”.

La jornada estuvo cargada de emoción y gratitud. Los adultos mayores manifestaron su alegría al sentirse atendidos con cariño y dignidad. Para muchos, contar con herramientas que fortalecen su autonomía, acceder a una buena alimentación y recibir atención especializada representa un alivio y una nueva motivación en esta etapa de sus vidas.

“Ver la felicidad en los rostros de nuestros abuelitos, por las dotaciones y porque todavía son útiles y necesarios con su sabiduría, es una gran satisfacción que me llevo en el corazón. Por ellos seguimos trabajando”, concluyó el Gobernador.

Finalmente, los alcaldes de Santa Rosa de Lima y Clemencia agradecieron al Gobierno Departamental por su respaldo a la población adulta mayor, resaltando que estas acciones fortalecen la inclusión, la autonomía y la calidad de vida de los abuelos y abuelas de sus municipios.