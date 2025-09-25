Fuertes lluvias y vientos dejan estragos en Sucre: Sincelejo y Corozal, entre los más afectados

Sincelejo

Las fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados que azotaron la madrugada de este jueves 25 de septiembre gran parte del departamento de Sucre, dejaron a su paso un panorama de emergencia, especialmente en Sincelejo y Corozal.

Durante más de una hora, las tormentas eléctricas provocaron cortes de energía en amplios sectores, caída de árboles sobre vías principales y afectaciones en la movilidad.

La gobernadora Lucy García informó a Caracol Radio que la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo inició un barrido para establecer la magnitud real de los daños.

“Hasta ahora tenemos reportados daños materiales en viviendas y un solo caso de heridos: una mujer en Corozal resultó lesionada en el rostro, fue atendida y ya se encuentra estable”, dijo la mandataria.

En Sincelejo, dos postes de energía colapsaron en la avenida Las Peñitas, dejando sin servicio al sector de la Gobernación de Sucre .

También estan afectados otros municipios, Afinia, la empresa de energía, confirmó a través de su cuenta en X afectaciones en varias poblaciones y el aplazamiento de trabajos programados en la subestación de Toluviejo.

Los bomberos de Sincelejo recibieron llamados de emergcencia desde las 2.00 am reportando caida de árboles en varios sectores, y voladura de techos. Algunos sectores afectados son el barrio España, la salida al corregimiento Chochó, La Trinidad, en el sur de Sincelejo, entre otros.

En Sincelejo , hasta ahora , no hay reporte de personas lesionadas, dijo a Caracol Radio Edgar Medina, comandate del Cuerpo de Bomberos Oficial.

La crisis también golpeó al suministro de agua: Veolia reportó la interrupción total del acueducto en Sincelejo y Corozal por daños eléctricos en los pozos y estaciones de bombeo.

Arbol caido por fuertes vientos en

Ampliar

La compañía aseguró que el servicio se restablecerá una vez regrese la energía y se ejecuten los protocolos de encendido.

Las autoridades insisten en que este es un balance preliminar y que las cifras de afectados y daños podrían aumentar a medida que avancen las inspecciones en terreno.