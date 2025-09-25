El Ejército Nacional capturó a cinco personas por minería ilegal en Riosucio, Caldas

Manizales

Durante la intervención, reportaron que lograron desmantelar una unidad productora minera e inhabilitar el material utilizado para la explotación ilícita, como motores, motobombas, mangueras, malacates, canecas, palas, picas y canaletas de lavado. De la mina artesanal se extraían de manera mensual aproximadamente de 700 gramos de oro, con un valor estimado de 224 millones de pesos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, imputados por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, conforme al artículo 332 de la Ley 2111 de 2021 del Código Penal colombiano. Estas prácticas ilegales generan un grave daño ambiental sobre el río Cauca y su ecosistema, afectando directamente la sostenibilidad de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.

“Con estas acciones, los soldados de la Octava Brigada no solo cumplen su misión constitucional de garantizar la seguridad, sino que también protegen la riqueza natural del país. El Ejército Nacional continuará trabajando de manera articulada con las autoridades para salvaguardar los recursos naturales y cuidar de las familias que dependen de ellos.”, comandante Batallón de Infantería N.° 22 Batalla de Ayacucho