Condenado hombre que almacenaba y transmitía videos sexuales de menores de edad en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación presentó durante el juicio oral pruebas que dan cuenta de la responsabilidad de Adonáis José Ballesteros Ortiz en la recopilación, almacenamiento y transmisión por medios informáticos de videos de menores de edad en actividades de tipo sexual.

En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Cartagena (Bolívar) lo condenó a 12 años de prisión por el delito de pornografía con personas menores de 18 años.

Una fiscal de la Dirección Seccional Bolívar, con apoyo del Centro Nacional para Menores Perdidos y Explotados de los Estados Unidos de América (NCMEC), conoció que el hombre, de 37 años, almacenaba registros audiovisuales de niños, niñas y adolescentes ejerciendo actos sexuales, que eran transmitidos desde un dominio personal ubicado en Cartagena.

En cumplimiento de una orden judicial, Ballestero Ortiz fue capturado por unidades de la Policía Nacional en marzo de 2023, en el barrio Altos de Plan Parejo de Turbaco (Bolívar).

En el procedimiento fueron ubicados 71 archivos que contenían vídeos explícitos con menores de edad, que oscilaban entre los 8 y 16 años. La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.