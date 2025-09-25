Comité Ambiental culpa a Cortolima de la compleja situación con la minería ilegal en Ataco, Tolima

Tolima

El Comité Ambiental del Tolima en cabeza de Renzo García, alertó de una crisis social que vive el municipio de Ataco por la presencia desbordada de minería ilegal de oro.

“El mejor apoyo que requiere el municipio de Ataco es una acción coherente, contundente, seria, responsable, decidida de la Corporación Autónoma Regional del Tolima que se llama Cortolima. Esta lamentablemente es una institución que hoy está siendo manejada por el ´Barretismo´, por personas que no tienen la experiencia formativa en el campo ambiental”, dijo García.

El municipio de Ataco está ubicado en el sur del departamento, allí la minería artesanal es una tradición, pero en los últimos años se ha desarrollado la explotación de oro por parte de empresas legalmente constituidas de extensas zonas, a la par, centenares de mineros tradicionales de la zona, buscan suerte, al igual que personas que han llegado de otras regiones a realizar esta actividad.

“Abandono, falta de seguimiento, inspección, control y autoridad ambiental y eso es lo que está pasando en Ataco, allí hay decenas de retroexcavadoras en proyectos mineros, toda la comunidad sabe donde se encuentran, que es desarrollada por actores que no son ni del Tolima acabando por completo el derecho colectivo al medio ambiente”, resaltó.

Según Renzo García, integrante del Comité Ambiental del Tolima, se requiere una Corporación Autónoma Regional que verdaderamente defienda el medio ambiente por ejemplo en municipio como Ataco.

“Ataco ha tenido problemáticas similares, recuerdo actuaciones valerosas de Carmen Sofía Bonilla, ella enfrentó esa minería ilegal que se hace de manera desaforada por actores foráneos al territorio, que realmente pone en riesgo los derechos colectivos”, dijo García.

Este año en el municipio de Ataco se han presentado varios accidentes en minas de oro, en las que varias personas han resultado heridas, mientras que una perdió la vida hace unas semanas.

“Puede haber actuaciones más coherentes que asuman verdaderamente la misionalidad de estas instituciones, porque lo que hoy veo en Cortolima es espantoso, es una actuación negligente, que no corresponde con la misionalidad con la autoridad ambiental y eso es preocupante”, puntualizó.