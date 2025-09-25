Entretenimiento

Cine Colombia y Cineco Alternativo presentan en el ciclo “Personajes y Virtudes”

Estas obras cinematográficas exploran la fuerza del arte, la memoria y la espiritualidad a través de personajes inolvidables como Ana Frank, Andy Warhol, la Reina Isabel II y el Papa Francisco.

Las salas de Cine Colombia presentan el ciclo “Personajes y Virtudes” que reúne en pantalla historias que invitan a pensar en la fuerza de la memoria, el poder de la imagen y la trascendencia de las virtudes humanas. “La voz de Ana Frank” revive en paralelo a los testimonios de mujeres que sobrevivieron al Holocausto, mientras que la figura de la Reina Isabel II se revela a través de las miradas de grandes fotógrafos. El universo creativo de Andy Warhol muestra cómo un joven inmigrante se transformó en ícono del Pop Art, y el Papa Francisco propone un viaje espiritual e íntimo inspirado en los frescos de Giotto.

Estas cuatro producciones se presentan como ventanas hacia mundos diversos: la resistencia en medio de la guerra, la construcción de una imagen pública, la revolución cultural del Pop Art y la reflexión espiritual en tiempos contemporáneos. Cada una de ellas, desde sus propios contextos, representa un valor, una lucha o una mirada que sigue siendo relevante para comprender nuestro presente.

El ciclo inicia con “Ana Frank, Historias Paralelas” (Anne Frank: Parallel Stories), un conmovedor documental, narrado por la ganadora del Óscar Helen Mirren, revive la historia de Ana Frank a través de las páginas de su diario, entrelazándola con los testimonios de cinco mujeres que sobrevivieron a los campos de concentración. Con escenas reconstruidas del refugio secreto de Ana Frank en Ámsterdam y un recorrido por lugares clave de la memoria del Holocausto, una invitación a proteger siempre a niños y jóvenes en contextos de guerra.

El ciclo “Personajes y Virtudes” se podrá disfrutar en 15 salas de 9 ciudades del país: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales, Medellín y Pereira. La boletería YA se puede adquirir en las taquillas de los teatros programados o a través del portal de Cine Colombia: www.cinecolombia.com.

