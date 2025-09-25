Carretilleros denuncian persecución a su labor en el centro de Cúcuta

Cúcuta

Un diligencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta en inmediaciones del parque lineal, donde un grupo de trabajadores informales guarda sus carretas, terminó en presuntos atropellos, incautaciones y en rechazo de los afectados.

Jerson Botello, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Economía Informal en Norte de Santander, dijo a Caracol Radio “este allanamiento llegó sin orden, atropellando y argumentando políticas de espacio público, incautando veinte carretas y tirando todo nuestro plante”.

Indicó el líder que “desafortunadamente es una situación lamentable, no compartimos estas acciones, u atropellos, esto no es una política pública, quien va a responder por los abusos” se preguntó.

Señaló el señor Botello que se necesita un diálogo directo con el alcalde de la ciudad de Cúcuta Jorge Acevedo para que nos explique exactamente su posición frente a lo que acaba de ocurrir.

Finalmente indicó que en el procedimiento la fuerza pública se presentaron presuntos atropellos por parte de cien miembros de la policía metropolitana encargados de ese operativo.