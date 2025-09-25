Ampliación del aeropuerto de Cartagena: ANI pide claridad sobre ocupación de bienes de uso público

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), envió un derecho de petición al Distrito donde insiste en que para poder avanzar con las obras de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez se debe hacer unas concesiones de espacio (vías) por ser de “utilidad pública”.

En ese derecho de petición la ANI exigió a la Alcaldía emitir un pronunciamiento que resuelva de fondo las solicitudes radicadas, señalando la competencia de cada dependencia y la ruta jurídica para autorizar la ocupación de los bienes de uso público comprendidos en la franja de utilidad pública del proyecto.

La Agencia Nacional de Infraestructura a través de su director Óscar Torres Yarzagaray pidió precisar el procedimiento administrativo y los instrumentos jurídicos aplicables para habilitar la ocupación y disponibilidad de dichas áreas.

Dumek Turbay calificó las pretensiones de la ANI como injustas con la comunidad del barrio Crespo y expresó que ese derecho de petición enviado al Distrito es un “chantaje conceptual”.

“Lo que exige la @ANI_Colombia no es justo con la comunidad crespera, y como alcalde de la ciudad estoy y estaré de su lado siempre, más allá del chantaje conceptual que motiva el documento enviado, donde acusa que Cartagena es una ciudad que recibe x cantidad de pasajeros vía aérea por su condición turística y que por eso urge avanzar en su ampliación”, expresó.

El mandatario concluyó en que la solicitud de la ANI es lesiva Crespo porque se trasladan los problemas del aeropuerto a las áreas residenciales del barrio y advirtió que la Alcaldía no lo permitirá.

“Lo que pide la @ANI_Colombia además es lesivo porque, no bastando con cercenar un sector importante del barrio cediéndole dos vías, lo que vemos es que se están trasladando problemas propios del aeropuerto a otras áreas residenciales del barrio. La comunidad no permitirá, por ejemplo, la instalación de surtidores de combustible más allá de los predios propios del aeropuerto, pues es proyectarlo hacia dentro del barrio, y eso ni aquella ni nosotros desde @AlcaldiaCTG lo vamos a permitir”, puntualizó.

Alcalde Dumek Turbay insiste en que la solución es trasladar la terminal aérea

En su pronunciamiento, el alcalde Dumek Turbay, indicó que la real solución para la ciudad es el traslado del aeropuerto, es decir una nueva terminal aérea que está planteada en el corregimiento de Bayunca.

“En principio, la opinión pública debe saber y entender que la solución no radica en la ampliación sino en el traslado del aeropuerto, pues el barrio de Crespo ya ha cedido suficiente al punto de perder espacios estratégicos para su desarrollo barrial y comunitario. Además, está estrangulado y no aguanta más carga de la que padece; las vías están colapsadas por carros parqueados en sus calles esperando pasajeros y la contaminación auditiva es un problema de salud pública”, aseveró el alcalde.