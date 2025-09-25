Alcalde de Tunja solicita que no se le prohíba salir del país durante medida de aseguramiento

Tunja

Durante la audiencia de medida de aseguramiento en su contra, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, intervino para corregir a su abogado y aclarar detalles sobre su situación de arraigo en el país, en medio del debate sobre la solicitud de la Fiscalía.

El abogado defensor, Efraín Latorre, manifestó que la defensa no se oponía a la mayoría de las medidas solicitadas por la Fiscalía, excepto a la prohibición de salida del país. “La defensa del señor Mikhail Krasnov no va a presentar una oposición férrea a la medida de aseguramiento. No nos oponemos a la obligación de presentarse periódicamente ni a la prohibición de comunicarse con determinadas personas o víctimas. Sin embargo, consideramos desproporcionada la restricción de salir del país, ya que la comparecencia periódica al juzgado garantiza el arraigo y hace innecesaria esa limitación”, explicó.

Enseguida, el propio mandatario tomó la palabra para hacer una precisión. “Quiero corregir a mi abogado en lo que dijo sobre el arraigo. Yo no tengo arraigo en Rusia, como se mencionó. El arraigo se entiende como el registro en un domicilio, y yo estoy registrado como residente colombiano en la Embajada de Rusia. Además, en junio, funcionarios del CTI vinieron a verificar mi arraigo en Colombia y confirmaron que está aquí, no en el extranjero”, sostuvo Krasnov.

El alcalde también explicó su visión sobre el alcance de las medidas cautelares

“Entiendo que cada medida busca evitar un obstáculo para la justicia. En mi caso, he cumplido con las últimas audiencias. Las inasistencias anteriores tuvieron razones justificadas: en una, mi abogado de entonces me indicó que no asistiera; en otra, estaba enfermo y lo demostré con documentos médicos. Desde entonces he estado presente, como el 24 y 25 de septiembre”.

Frente al señalamiento de un supuesto riesgo de fuga, Krasnov fue enfático: “No he salido ni del municipio, ni del departamento, ni del país. No es cierto que yo quiera irme. Estoy feliz en Colombia, y si alguien sufriría con mi ausencia no sería yo, sino el municipio que represento”.