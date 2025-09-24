Unidad de Búsqueda inició intervención en el cementerio de la población de Chaparral, Tolima

Tolima

En el cementerio San Juan Bautista de la población de Chaparral en el Tolima, fue un escenario marcado por la violencia armada en el sur del Tolima, donde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inició la primera fase de intervención de este camposanto. En este lugar durante casi medio siglo, fueron inhumados cuerpos de personas trasladadas desde veredas y municipios donde se vivieron episodios de la confrontación armada.

“Este resultado es fruto de casi dos años de investigación, de recoger información y escuchar a miles de personas. Hoy les traemos, de alguna manera, de nuevo a la vida para dejarles en un sitio digno para la prosperidad”, señaló Luz Janeth Forero, directora de la UBPD, durante el acto simbólico de apertura.

”Aquí vamos a recuperar a personas desaparecidas de casi 70 años o un poco más, y esas complejidades de la búsqueda necesitan acciones contundentes y decididas de una institución del Estado como esta, que debe ser amorosa, afectuosa y empática, que reconoce lo que significa la búsqueda de las personas desaparecidas”, explicó la funcionaria.

En el marco del Plan Regional de Búsqueda Cordillera Central de la UBPD, la investigación humanitaria y extrajudicial adelantada ha identificado 116 sitios de interés forense y tres áreas de interés forense en los que estarían inhumados al menos 151 cuerpos de personas no identificadas y identificadas no reclamadas.

Uno de los casos emblemáticos en el país

Entre los casos emblemáticos figuran los hechos ocurridos en los años 50 en La Siberia, zona rural de Chaparral. En esa zona fueron desaparecidas al menos 17 personas. Sus hijos, entonces niños y niñas de entre 7 y 10 años, hoy adultos mayores de 76 a 79 años, continúan buscando a sus familiares desaparecidos después de más de medio siglo de ausencia.

Entre el 18 de septiembre hasta el 10 de octubre, se desarrollará esta misión que contempla un grupo interdisciplinario conformado por antropólogos forenses, criminalistas y topógrafos. Esta primera fase está enfocada en intervenir los puntos con mayor potencial informativo y riesgo inminente de alteración o pérdida física.

“El cementerio San Juan Bautista de Chaparral cuenta con el número más alto de cuerpos ingresados a un camposanto en el Sur del Tolima, la mayor cantidad de sitios en tierra y un número reducido de acciones de intervención forense, por lo que, atendiendo a la complejidad del cementerio, se tiene contemplado el abordaje integral de los sitios en tierra y las bóvedas”, explicó Cindy Nova, coordinadora UBPD Tolima.

El acto simbólico realizado en el cementerio de Chaparral, Tolima, contó con el acompañamiento de 15 familias buscadoras la mayoría de ellas provenientes de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). También participaron organizaciones como la RED ADN, la Corporación Humanitaria Reencuentros, la Fundación Comité de Reconciliación, firmantes del Acuerdo de Paz, representantes de organizaciones de Víctimas y de las Mesas Municipales de Víctimas de Chaparral, Ataco, Planadas, Roncesvalles, Rioblanco y San Antonio.

Inicio intervención en el cementerio de Chaparral, Tolima Ampliar

“Hoy el municipio de Chaparral se inclina con respeto ante estas familias reiterando nuestro apoyo en los procesos de reparación y construcción de paz. Queremos que este también sea un lugar de descanso donde las nuevas generaciones comprendan que la reconciliación se construye reconociendo el dolor del pasado”, señaló el alcalde de Chaparral, Helver González Mora, mediante una carta leída por su secretaria de gobierno, Angela Maria Méndez.

Por su parte, el padre Jesbaan Rodríguez, párroco de la parroquia San Juan Bautista de Chaparral y administrador del cementerio, quien también acompañó este espacio, dijo: “necesitamos que todos construyamos un país lleno de paz, porque la guerra solo trae destrucción. Cualquier esfuerzo es bienvenido. Este es un momento de sanación y liberación”.

¿Cuántos desaparecidos en el sur del Tolima?

El Sur del Tolima concentra 797 personas dadas por desaparecidas: Planadas (229), Chaparral (205), Rioblanco (158), Ataco (100), Ortega (63), San Antonio (42). Esto representa el 51% del universo del Plan Regional Cordillera Central y el 25% de todos los casos del departamento.

¿Dónde reportar una persona desaparecida?

Si tienen una persona desaparecida en el sur del Tolima, puede contactarse a través de la línea telefónica 3162815606 o visitar la sede ubicada en la Carrera 7 # 9 - 14, barrio Belén en Ibagué.