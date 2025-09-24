Un hombre fue asesinado en el barrio Alfonso López de Cúcuta

Cúcuta.

Otro ataque sicarial en Cúcuta específicamente en el barrio Alfonso López, dejó a una persona muerta.

El hecho sucedió en la noche de este martes cuando la víctima llego hasta ese sitio a encontrarse con una persona que le habría citado en el sector.

Tras varios minutos, la comunidad escuchó las detonaciones por arma de fuego y al salir a verificar lo sucedido, se encontraron con el cuerpo de un hombre sin vida.

Aunque intentaron auxiliarlo se dieron cuenta que ya no tenía signos vitales.

Las autoridades desconocen la identidad de la víctima y los móviles que llevaron a que este nuevo hecho violento se registrara en Cúcuta.