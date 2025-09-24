“Sigue el rumbo a Gaza pese a los ataques con drones”: periodista a bordo de Flotilla de la Libertad

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El colombiano Mauricio Morales, quien es fotógrafo y periodista independiente, conversó con Julio Sánchez Cristo para La W acerca de la Flotilla de la Libertad que se dirige hacia Gaza, la cual ha pedido ser escoltada luego de un ataque con explosivos lanzados desde drones.

Esta Flotilla de la Libertad es una caravana humanitaria que pretende llevar ayuda a las personas que se encuentran en Gaza en medio del asedio bélico de Israel.

Morales relató que la flotilla Global Sumud se encuentra en el mar Mediterráneo cerca de las costas griegas y “sigue rumbo a Gaza, a pesar de los ataques de drones”.

Según el comunicador, el pasado 23 de septiembre fueron atacadas con explosivos más de 13 embarcaciones de esta flotilla, que es “civil, humanitaria y dentro de la legislación internacional”.

“Son más de 40 embarcaciones de personas de más de 44 países del mundo que se han unido a esta acción, una de muchas durante tantos años que ha estado sitiada la Franja de Gaza y ahora en los dos años que el Estado de Israel ha estado cometiendo un genocidio”, indicó.

El periodista colombiano también aseguró que el Gobierno israelí ha vinculado a la Flotilla con organizaciones de diversa índole y eso “ha sido una excusa” para atacarla.

“Yo fui invitado amablemente por compañeras de la delegación colombiana que, desde que fue la acción de marcha a Gaza desde Egipto, se unió a esta comitiva”, contó.

