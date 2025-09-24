“ Se realizarán patrullajes constantes en el occidente del departamento”: Sec de Gobierno de Caldas

Manizales

Después del Consejo de Seguridad extraordinario las autoridades en Caldas anunciaron que el día de hoy los altos mandos militares estarán en Marmato, además, anunciaron patrullajes permanentes en la zona. Por otro lado, en Chinchiná confirmaron que hay una disputa entre bandas criminales en algunos sectores de la ciudad

Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas, confirmó en Caracol Radio que se están adelantando varios operativos de prevención en Marmato, el primero relacionado con la captura de alias Andrés integrante de una disidencia de las FARC. Además, se reforzaron patrullajes con el ejército para evitar el uso de banderas del ELN que serían utilizadas para extorsionar a la población

“El día de ayer en el Consejo de Seguridad se tomaron algunas decisiones específicamente frente a Marmato y frente a Supía y Riosucio, donde se van a instalar unos componentes del escuadrón motorizado del Ejército Nacional para patrullar la zona. Realmente la idea es que vamos a estar permanentemente en el territorio”; dijo el secretario

Por otro lado, el secretario habló sobre el desplazamiento de 19 familias en el municipio de Chinchiná, donde se confirmó la disputa de combos de microtráfico

“ No hay denuncias oficiales, pero no podemos negar que en Chinchiná hay una disputa muy fuerte por el tema del control del tráfico de estupefacientes donde algunas personas de esas actividades ilícitas jefes de esas bandas hoy están tras las rejas y eso ha generado zozobra en la zona “; comentó el funcionario

Las autoridades insisten que en Caldas no hay presencia de grupos armados, sin embargo, si es una zona de tránsito