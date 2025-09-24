Se levantó el paro en Puerto Boyacá, tras nueve días de bloqueos

El bloqueo en la Autopista del Magdalena Medio en Puerto Boyacá comenzó el lunes 15 de septiembre y culminó este martes 23 de septiembre, luego de llegar a un acuerdo con la ANI / Foto: Suministrada.

Puerto Boyacá

Fueron más de cuatro horas de diálogo entre los manifestantes del Kilómetro dos y medio en Puerto Boyacá, delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Puerto Boyacá, se logró llegar a un acuerdo para los comerciantes y habitantes del sector que permitió el levantamiento del paro que comenzó el pasado lunes 15 de septiembre.

De acuerdo con el líder social de Puerto Boyacá, Hernando Muñetón, el acuerdo al que se alcanzó con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene que ver con una calzada que se dejará por este centro poblado para que los comerciantes formales e informales puedan continuar realizando su labor en el Kilómetro dos y medio.

“El acuerdo es el que se había ya preestablecido hace unos meses y es que la calzada existente, que va en doble vía, quiere decir que pasa todo el tránsito norte-sur desde Santa Marta a Bogotá y viceversa, se deje para que este centro poblado, que es bastante grande donde hay más de 250 familias y que representan muchos empleos en las formalidades, en restaurantes, en hoteles, en parqueaderos y demás, y la informalidad de la que allí viven mujeres cabezas de hogar, puedan continuar con sus labores comerciales y no van a quedar aislados del corredor vial que se está construyendo”, indicó Muñetón.

Vale la pena señalar que la Autopista del Magdalena Medio estuvo bloqueada de manera intermitente por parte de los comerciantes del kilómetro dos y medio durante nueve días, afectando a los viajeros, transportadores y comunidad por las afectaciones causadas.

“Queremos pedirle excusas a todos los transportadores que transitaron por esta vía y obviamente a toda la comunidad que se vio inmersa en estos bloqueos y que tuvieron que caminar por este sector. También a los transportadores de servicio público, de buses intermunicipales, camioneros y demás, por las afectaciones que pudimos causarles durante estos días de paro, que, gracias a estos acuerdos con la Agencia Nacional de Infraestructura, se levanta”, dijo.

Por otro lado, los habitantes del Kilómetro dos y medio aseguraron que debido a los trabajos que adelanta la ANI con la maquinaria pesada, sus viviendas se han afectado.

“En la reunión se expuso que aproximadamente 22 viviendas se han visto afectadas por el tránsito y la operación de maquinaria pesada y demás maquinaria amarilla que están realizando labores a la altura del Kilómetro dos y medio en la parte alta. Esta situación ha producido fisuras en las paredes de estas residencias, pero la ANI se comprometió a analizar el tema e indicó que el viernes dará un informe de los daños y se comprometieron a buscar una solución para reparar estas viviendas”, enfatizó el líder social.

Se espera que este viernes 26 de septiembre la Agencia Nacional de Infraestructura de a conocer un informe con las afectaciones que han causado en las viviendas del centro poblado.