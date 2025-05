ABC del impuesto de 3,5% a las remesas desde Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el megaproyecto de ley presupuestario del presidente Donald Trump, que incluye un impuesto a las remesas del 3,5%, en vez del 5% previsto inicialmente.

El texto pasará ahora al Senado, donde los republicanos tienen la intención de hacer importantes cambios, que podrían afectar a estas transferencias de dinero de los migrantes a sus familias o comunidades.

Según las previsiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las remesas enviadas a países de América Latina y el Caribe marcaron un récord en 2024, con 161.000 millones de dólares, siendo México el principal país de destino con casi 65.000 millones.

¿Cuándo llegaría esta medida?

La medida que Donald Trump busca promulgar como ley antes del 4 de junio podría traer amplios efectos negativos en las economías de Latinoamérica. Para entender lo que puede ocurrir, Caracol Radio habló con el internacionalista Juan Nicolás Garzón , profesor de La Facultad de Derecho y Ciencias políticas de la Universidad de La Sabana.

¿Cuánto dinero dejaría de recibir Colombia por concepto de remesas?

“Es difícil de estimar en este momento. Lo que sí sabemos es que a la fecha, Colombia está registrando cifras récord de ingreso de remesas al país, 4.600 millones de dólares aproximadamente desde los Estados Unidos, que es el país de donde más se envían. En este caso habría un impacto, aumentarían los costos".

¿Quiénes serían los principales afectados?

“Los principales afectados son los migrantes y las personas receptoras de esa ayuda. Actualmente en Estados Unidos hay más o menos 50 millones de migrantes que pueden estar enviando una cifra sobre los 60 mil millones de dólares".

“El grupo más grueso, por supuesto, es de mexicanos y centroamericanos. Por ejemplo, para el caso de Centroamérica hay países que tienen como principal fuente de divisas las remesas, no tienen ningún producto de exportación ni nada que se le parezca. Con respecto a quienes trabajan en remoto, quienes reciben ingresos por concepto de aplicaciones, en principio creería que no, porque no se están grabando ingresos que surgen de esa manera, sino que se está gravando es el envío del dinero a través de los mecanismos de envío de dinero formal que utilizan usualmente los migrantes".

¿Colombia puede blindarse en caso de la aplicación de este impuesto?

“No estoy muy seguro de que existan maneras de blindarse. Tocaría esperar un poco para saber cómo se aplicaría la norma y cómo se haría el recaudo. Además hay que entender también una cosa, y es que es muy probable que ni siquiera los mismos congresistas norteamericanos tengan muy claro lo que aprobaron, por lo menos no los de la cámara".

“Blindarse sería complicado. Seguramente pueden haber mecanismos alternativos de envío de divisas, como el uso de plataformas digitales que van surgiendo, criptomonedas y activos más difíciles de controlar”.

“Sin embargo hay que tener mucho ojo con el tema tributario y de evasión porque es muy delicado y más si son los migrantes los que estarían utilizando esos medios, pues al final son ellos en quienes recae más el escrutinio”.

¿Qué ocurrirá en los próximos días en línea con la imposición del impuesto?

“Salió de la Cámara, pasa al Senado. Por ahora ya se logró una modificación, originalmente se estaba pensando en un 5% de impuesto y se logró, a partir de un lobby que se hizo entre congresistas y gente de origen latino, una reducción al 3.5%”.

“En México todavía existe la esperanza de que en el Senado se logre eventualmente eliminar ese impuesto. ¿Qué puede suceder? Ahora hay un un escenario complejo también. Ya pasó en la Cámara y seguramente pasará en el Senado y es que entre los mismos republicanos hay una fractura, unas diferencias".

“Hay unos que están exigiendo mayores recortes. Ellos podrían estar muy poco inclinados a ceder en este tema, uno porque esto puede desincentivar y mandar un mensaje en contra la migración. Y segundo, porque creen que ahí puede haber una fuente de ingresos adicionales para una situación fiscal que se considera crítica o un déficit fiscal en los Estados Unidos que Trump ha prometido y ha ido reduciendo paulatinamente”.