Reacciones al discurso de Petro en la ONU: oposición cuestiona que “defendiera el Tren de Aragua”

Este martes 23 de septiembre el presidente Gustavo Petro presentó su último discurso ante la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, su discurso generó bastantes comentarios desde el sector político, quienes rechazaron los duros mensajes que envió a su homólogo Donald Trump.

Incluso, el jefe de Estado ha sido objetivo de criticas tras portar en su camisa un pin con la bandera de “guerra a muerte” de colores negro, blanco y rojo. Esta bandera ha sido utilizada por el mandatario numerosas veces por el jefe de estado, una de las más recordadas fue el pasado 1 de mayo en las movilizaciones que se realizaron hacia la Plaza de Bolívar, marchar que presionaron al Senado para dar aprobación de la reforma laboral.

Sin embargo, el discurso del presidente Petro que duró aproximadamente 40 minutos fue blanco de críticas, tras las críticas al jefe de Estado Donald Trump, las denuncias sobre Palestina y el Caribe, y los ataques de EE.UU a las embarcaciones.

Reacciones al discurso de Petro en la ONU:

La senadora y precandidata María Fernanda Cabal, por medio de su cuenta “X” afirmó que el auditorio de la ONU estaba vacío, y señaló que el presidente Petro realizó fuertes ataques contra su homólogo Donald Trump. Cabal destaca que la mayoría de colombianos quieren acabar con el negocio de la cocaína:

“Ante un auditorio vacío en la ONU, Gustavo Petro, de manera irresponsable, lanzó ataques contra el presidente Trump mientras justificaba a los narcotraficantes que mueven cocaína por el Caribe hacia Estados Unidos.El mundo debe saberlo, en Colombia es una minoría la que protege a los narcos. La gran mayoría de los colombianos queremos acabar con el negocio de la cocaína, responsable directo de la violencia, el dolor y la destrucción que por décadas ha desangrado a nuestro país.”

Por otro lado, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó y homenajeó el discurso del presidente Gustavo Petro, pues afirmó que el mandatario demostró que se sí se encuentra en la lucha contra el narcotráfico.

Ningún noticiero abrió con la berraca e histórica intervención de cojones, mucha dignidad y la frente en alto del presidente @petrogustavo en la ONU para demostrarnos que quien sí da la lucha contra el narcotráfico somos nosotros, que la lucha contra las drogas ha fracasado, de… — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 24, 2025

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, cuestionó las afirmación del jefe de Estado, particularmente cuando presidente dijo que el Tren de Aragua no era una organización terrorista.

"¡Lo de Gustavo Petro ya es patológico! No sólo defiende criminales con tarimazos en Medellín o mediante políticas infructuosas como la #PazTotal en el resto del territorio colombiano. Ahora acude a las Naciones Unidas para hacer las veces de defensor del Cártel de los Soles u organizaciones como el Tren de Aragua. Se trata de una conducta sin precedentes que amenaza con destruir nuestra imagen internacional y ponernos del lado de los peores regímenes del continente." destacó el senador en su cuenta de X.

Por otro lado, Lina María Garrido, miembro de la Cámara de Representantes, afirmó que el presidente Petro, quiere que Estados Unidos retiro todo el apoyo militar y económico para darle más comodidad a los grupos criminales.