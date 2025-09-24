¿Prohibirán la circulación de motos en las noches en Ibagué?

Ibagué

El secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, anunció que, a raíz del aumento de siniestros viales con víctimas fatales en la capital del Tolima, se adoptaran medidas especiales con el fin de contrarrestar esta cifra negativa.

“Una problemática que afecta a todo el país y es el aumento de la accidentalidad, específicamente cuando el actor vial que se ve involucrado es una motocicleta, decirle a todos los ibaguereños que desde la administración municipal hemos trabajado para reducir estas cifras”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez.

El funcionario destacó que se aumentarán los puestos de control con el objetivo de garantizar que se respeten las normas de tránsito y los propietarios de los vehículos se encuentren con los documentos al día.

“Continuamos con nuestras campañas con los actores viales con el objetivo de tener un impacto directo y sensibilización para que por ejemplo los motociclistas no se conviertan en la nueva víctima”, dijo Rodríguez.

¿Cuáles son las mayores causas de siniestros viales en los que se registran víctimas fatales en Ibagué?

Según el secretario de Movilidad, existe un factor determinante que está siendo analizado, se trata del horario y el lugar en el que se registran este tipo de siniestros viales.

“Es un horario nocturno entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, además está asociado a conductas como consumo de licor y sustancias, además de una serie de actitudes que se vienen presentando por parte de ciudadanos que salen en motos a generar conductas que ponen en riesgo la comunidad”, destacó.

Finalmente, aseguró que entre las medidas que se analiza está la restricción a la movilidad de motocicletas en los horarios y en los días en los que más se registran siniestros viales con víctimas fatales.