Oportunidad de empleo en el sector hotelero en Manizales
50 vacantes en Turismo y Hotelería, los interesados deben presentar su hoja de vida en las instalaciones del Hotel Termales El Otoño Ecotermales.
Manizales
La Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA en Caldas lanza una convocatoria a quienes están en búsqueda de empleo para que participen en una jornada especial de intermediación laboral que se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre de 2025.
La jornada de empleo
El evento, que ofrecerá 50 vacantes en el sector hotelero, tendrá lugar en las instalaciones de Termales El Otoño Ecotermales, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., así lo explicó Paula Álvarez, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA Caldas.
Durante esta jornada, los interesados tendrán la oportunidad de postularse a las vacantes disponibles y completar el proceso de selección en el mismo lugar, agilizando así su posible vinculación con las empresas.
Perfiles solicitados
- Áreas públicas
- Auxiliar de lavandería
- Cocinero
- Mesero
- Recepcionista
- Auxiliar de eventos
- Botones
- Auxiliar nocturno
- Steward, Jardinero
- Auxiliar contable
- Auxiliar de reservas
- Auxiliar de seguridad y Caseros.
Paula Álvarez, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA Caldas, destacó la importancia de esta iniciativa, “Esta es una oportunidad para los buscadores de empleo de la región. Es un ejercicio que aproxima la oferta y la demanda laboral. Todos nuestros servicios son públicos y gratuitos. Los esperamos”.