Oportunidad de empleo en el sector hotelero en Manizales

Manizales

La Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA en Caldas lanza una convocatoria a quienes están en búsqueda de empleo para que participen en una jornada especial de intermediación laboral que se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre de 2025.

La jornada de empleo

El evento, que ofrecerá 50 vacantes en el sector hotelero, tendrá lugar en las instalaciones de Termales El Otoño Ecotermales, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., así lo explicó Paula Álvarez, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA Caldas.

Durante esta jornada, los interesados tendrán la oportunidad de postularse a las vacantes disponibles y completar el proceso de selección en el mismo lugar, agilizando así su posible vinculación con las empresas.

Perfiles solicitados

Áreas públicas

Auxiliar de lavandería

Cocinero

Mesero

Recepcionista

Auxiliar de eventos

Botones

Auxiliar nocturno

Steward, Jardinero

Auxiliar contable

Auxiliar de reservas

Auxiliar de seguridad y Caseros.

Paula Álvarez, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA Caldas, destacó la importancia de esta iniciativa, “Esta es una oportunidad para los buscadores de empleo de la región. Es un ejercicio que aproxima la oferta y la demanda laboral. Todos nuestros servicios son públicos y gratuitos. Los esperamos”.