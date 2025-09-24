Mintrabajo cerró 4 establecimientos de rumba que operaban como falsos sindicatos

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó en W radio, que cerraron cuatro establecimientos en Bogotá que se hacían pasar como sindicatos pero en realidad funcionaban como “amanecederos” para evitar la normativa que establece que la fiesta en la ciudad se debe realizar hasta las 3:00 a. m. El ministro dijo que además de ser una práctica ilegal, afecta tanto el cumplimiento de la ley como la legitimidad del sindicalismo en el país.

Le puede interesar: Gobierno convocará la mesa de concertación para aumento del salario mínimo pese al retiro de Fenalco

“Ya hemos hecho cuatro operativos de inspección y de cierres de estos establecimientos que, lo decimos claramente ante la opinión pública: no son sindicatos, estos lugares son escenarios donde se desarrollan actividades fuera de la norma amparados en la figura del sindicato, lo que, constituye un uso indebido de la figura sindical” agregó el ministro.

Reunión con la Alcaldía para enfrentar esta problemática

Además Sanguino dijo que se reunió el lunes 22 de septiembre con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y en ese espacio acordaron coordinar acciones para enfrentar esta problemática.

“Estamos listos para que esos operativos los hagamos coordinadamente con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno”, aseguró el jefe de cartera. Asimismo, según el Ministerio, en la capital se han identificado más de 100 lugares que estarían operando bajo este esquema irregular y que serán objeto de seguimiento y posibles cierres en los próximos meses.