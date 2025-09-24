Juntas de Acción Comunal que participen en asonadas perderán apoyos sociales: MinDefensa

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que el Gobierno aplicará medidas estrictas frente a las recientes asonadas contra la Fuerza Pública y la participación de algunas Juntas de Acción Comunal (JAC) en actividades ilegales.

El ministro Sánchez explicó que ya existen órdenes de captura en curso por las asonadas ocurridas este año, aunque recordó que estas acciones violentas “vienen de décadas atrás”.

Mencionó como antecedente un caso ocurrido en 2014 en Toribío, Cauca, cuando militares fueron retenidos durante una semana.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que, en coordinación con el Ministerio del Interior, se están reforzando protocolos de entrenamiento del Ejército y se priorizarán proyectos en las zonas de mayor violencia.

Sin embargo, fue enfático en que las JAC que incurran en delitos “perderán el apoyo de proyectos prioritarios y su personería jurídica”.

Afirmó que entiende la dificultad de las comunidades instrumentalizadas por grupos armados ilegales, pero que no pueden permitir que se sigan presentando esas asonadas: “Yo entiendo la dificultad, pero es como si a mí también me obligaran a cometer un delito. Obviamente me someteré a las penas que pueda acarrear dicha comisión del delito”.

“Cuando se desafía la autoridad se pone en riesgo la gobernabilidad. No toleraremos que se ampare la violencia desde las comunidades”, sostuvo el jefe de la cartera quien reiteró que la seguridad y el orden público serán garantizados con acciones conjuntas de las autoridades.