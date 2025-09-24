Inició “Carrozas al Taller”, una apuesta por el arte festivo y la formación escultórica en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), en alianza con CORPOCOBRAS y el Consejo Distrital de Artes Plásticas y Visuales (CAPVI), dio inicio al taller de formación intensiva “Carrozas al Taller”, una experiencia práctica que fortalecerá los saberes escultóricos que dan vida a las carrozas y macrofiguras de las Fiestas de Independencia 2025.

Se trata de que los escultores seleccionados trabajen en el diseño y construcción de piezas de gran escala, aplicando técnicas como la talla en ‘icopor’, ensamblaje estructural, empapelado, pintura y acabados. El taller es liderado por el maestro Hernando Arteta de Alba, carrocero con amplia trayectoria, y se desarrolla en un espacio acondicionado especialmente para trabajo artístico a gran escala.

“Lo que comenzó no es solo un taller, es la muestra de que Cartagena está apostando por su propio talento. Aquí hay manos que crean identidad, historia y fiesta. Nuestro compromiso es que las Fiestas de Independencia vuelvan a ser creadas por los cartageneros y para los cartageneros”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Este proceso hace parte del proyecto Plástica Novembrina 2025 y busca consolidar el enfoque pedagógico de la Escuela Festiva, una estrategia del IPCC para recuperar y profesionalizar los oficios que sustentan el universo festivo de la ciudad.

“Estamos construyendo la Escuela Festiva desde la experiencia y con los artistas que han sostenido la tradición. Este taller demuestra que la formación también puede ser una celebración del saber popular”, destacó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Estos artistas son responsables de liderar, junto a equipos técnicos, la producción de las carrozas y macrofiguras que harán parte del componente estético y simbólico de las Fiestas de Independencia 2025.

Carrozas al Taller representa una oportunidad para que el arte cartagenero siga siendo el eje de la creación colectiva que da sentido a la celebración popular más importante de la ciudad.