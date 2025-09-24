Incautaron 7.600 cajetillas de tabaco de contrabando que iban en un bus en carreteras de Bolívar

Cartagena

En operativos de registro y control llevados a cabo en las vías del departamento, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, incautó 7.600 cajetillas de cigarrillos de contrabando, cuyo valor se estima en $8 millones.

El hallazgo se produjo en el kilómetro 19 de La Cordialidad, carretera que conecta a Cartagena con Barranquilla. Cuando se le solicitó al conductor de un autobús de servicio público que se detuviera al inspeccionar los conductos del aire acondicionado, los uniformados descubrieron las cajetillas de cigarrillos, ocultas en un compartimento secreto.

Debido a que el conductor no presentó la documentación requerida para demostrar la legalidad de la mercancía, se procedió a su incautación y puesta a disposición de las autoridades competentes.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró: “En el marco de la estrategia contra el contrabando, el comercio ilícito y la evasión fiscal, invitamos a los ciudadanos de Bolívar a unirse a la Red de Participación Cívica, denunciando cualquier irregularidad o sospecha relacionada con la comercialización ilegal de mercancías. Pueden proporcionar información veraz y oportuna a través del correo electrónico debol.sijin@policia.gov.co, la línea de emergencias 123 o el teléfono celular 3203024619”.