Expectativa por entrega de colegio Fundación Pies descalzos en Tibú

Expectativa por mega colegio de la Fundación Pies Descalzos en Tibú / Cortesía: “Fundación Pies Descalzos”

Cúcuta

Las autoridades en el municipio de Tibú agradecieron y destacaron el apoyo que brindó la Fundación Pies Descalzos para hacer realidad el mega colegio para atender a la comunidad educativa del Catatumbo.

El alcalde de ese municipio Richard Claro dijo a Caracol Radio que “este colegio ubicado a tan solo diez minutos del casco urbano, estamos muy contentos que a través de las redes sociales se haga el anuncio, que sea una realidad”.

“Este es un proyecto muy importante para la región, sobretodo por la situación de inseguridad y orden publico que se vive. Es un mega colegio que se llamara Pies Descalzos Tibú Catatumbo” dijo el funcionario.

Explicó que “contara con la capacidad para tener mas de 1140 estudiantes, con laboratorios de ultima tecnología. Con escenarios adecuados y muy bonitos para que puedan divertirse. Un parque infantil y una biblioteca que será la más grande del Catatumbo”.

Indicó además que “es una obra que tiene inversión del gobierno nacional, tiene la inversión de la fundación Howerd Buffett a través de la Fundación Pies Descalzos”.

Finalmente dijo el mandatario de los tibuyanos que la obra tiene un avance del 99.7% y será entregada en la primera semana del mes de octubre.