“El derecho es para todos”: mineducación a polémica por presunta entrega de subsidio a Margarita Rosa

El Ministro de Educación Daniel Rojas, se pronunció frente a la denuncia del consejal Daniel Briceño, sobre la presunta asignación irregular de subsidios de gratuidad en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, especialmente según el funcionario, a Margarita Rosa de Francisco.

Rojas indicó no entender cual es la polémica, dado que cuando se habla del derecho a la educación, no se distinguen estratos, ni lugar de origen, ni raza, y que el 97% de gratuidad es para todo el mundo.

“No importa. 97% de gratuidad, y si avanzamos a garantía del derecho, es decir, al 100% de gratuidad, eso cobija desde el estrato 1 o 0, hasta el 5 o 6, o el que existe”, señaló el Ministro de Eduación Daniel Rojas.

Por su parte, Margarita Rosa de Francisco, explicó que no se trata de un subsidio sino, de un reconocimiento por su rendimiento académico luego de haber obtenido un título profesional en filosofía, dicha matrícula de honor se dio en el 2022 con el 100% del valor por haber ocupado el primer puesto en puntaje académico.

Aseguró que adelanta un derecho de petición a la Universidad Nacional Abierta a Distancia y al Ministerio de Educación, para que expliquen cómo verifican la caracterización socioeconómica, cómo se remite esa información al ministerio, si alguien puede ser beneficiario sin postularse y donde y cuando se notificó a los beneficiarios.