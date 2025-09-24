Comfenalco desarrolla acciones para promover la conciencia ecológica y prácticas responsables

Cartagena

Fiel a su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, Comfenalco Cartagena viene desarrollando acciones estratégicas para sembrar conciencia ecológica y promover prácticas responsables entre sus colaboradores y la comunidad en general. Estas iniciativas promueven la adopción de buenas prácticas ambientales y contribuyen activamente a la construcción de un futuro más verde y sostenible.

Entre las principales iniciativas se destacan actividades como la Feria Ambiental, el Trueque Ambiental, el Green Day y campañas de sensibilización como Tapitas con Amor, Recicla tus útiles y la recolección de aceites usados. Asimismo, a través de los voluntariados ambientales, se han desarrollado jornadas de limpieza en playas y en el municipio de Turbaco, junto con la siembra de árboles en Takurika en el marco de la conmemoración del Día de la Tierra.

Estas acciones fortalecen la conciencia ambiental y promueven la participación activa de nuestros colaboradores en la protección y cuidado del entorno. Uno de los hitos más relevantes ha sido el avance en la implementación del Sistema Fotovoltaico, que representa un paso firme hacia el uso de energías limpias.

También se resalta la ampliación del canal interno de Takurika, un proyecto orientado a la prevención de inundaciones que, a su vez, integra acciones de restauración ecológica mediante la siembra de árboles. Además, en el marco del proyecto Fénix, se realizaron jornadas de siembra y compensación con la plantación de más de 3.600 ejemplares durante 2024, reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

En cuanto al uso responsable de los recursos dentro de sus sedes, Comfenalco redujo en un 10% el consumo de resmas de papel en comparación con el año 2023. De igual manera, se recolectaron 21 toneladas de residuos aprovechables y se garantizó la adecuada disposición de 308 toneladas de residuos no aprovechables, reafirmando el compromiso de la Caja con una gestión integral y sostenible de los residuos.

Más allá de los resultados, estas acciones reflejan el compromiso permanente de Comfenalco por sensibilizar a sus colaboradores. La educación ambiental, las campañas de formación y los espacios de participación buscan fortalecer hábitos responsables en la vida cotidiana, recordando que cada pequeño gesto aporta a la construcción de un entorno más sano y sostenible.