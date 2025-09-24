Cemento País se posiciona en Sucre: su calidad conquista ferreterías de Sincelejo y más municipios

Colombia

Cemento País continúa consolidando su presencia en el departamento de Sucre; pues está desplegando toda su calidad y propuesta de valor a sus clientes, logrando una gran aceptación en la región, específicamente en las ferreterías de Sincelejo y otros municipios sucreños.

Al respecto, se pronunció el gerente Comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, destacando que la marca lidera en la zona por su propuesta de valor: “Estamos emocionados con la gran aceptación que hemos tenido en el departamento de Sucre. Nuestros clientes han reconocido la calidad y resistencia de nuestros productos, lo que nos permite consolidarnos como una opción líder en la región", aseguró.

De esta manera, indicó que la compañía está implementando una estrategia enfocada en la calidad y el servicio, con la que sigue expandiendo su presencia en el mercado y satisfaciendo las necesidades de sus clientes en Sucre y sus alrededores.