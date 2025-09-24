Cúcuta

Asopore rechaza iniciativa para que miembros de la fuerza pública participen en elecciones

La agremiación no ve con buenos ojos la propuesta

Fuerzas Pública de Colombia / Foto: Alcaldía de Sincelejo | Collage propio.

Cúcuta

La Asociación de Policías Retirados de Norte de Santander rechazó la iniciativa de promover el voto dentro de las fuerzas militares como lo contempla un proyecto de ley que fue llevado a la Cámara de Representantes.

El presidente de esa agremiación Oscar Rico dijo a Caracol Radio que “hemos venido con una democracia muy firme y muy sólida, las fuerzas militares y la policía nacional siempre han estado al margen de las decisiones políticas del país y no creemos que sería algo bueno para el país”.

“Utilizarían a los miembros de las fuerza pública de nuestro país para interferir en esas decisiones. No estaríamos de acuerdo con esos proyectos, o esta iniciativa en la Cámara de Representantes” dijo el funcionario.

“Un policía o un militar con su uniforme pueda llegar a las urnas a ejercer el derecho al voto. Se volverían en fuerzas militares políticas y se podría prestar para decisiones adversas a lo que es la democracia en nuestro país” expresó.

“Dependerían políticamente de los mandatarios que están en sus departamentos, en sus ciudades, no sería bueno para la democracia, seria nocivo. Así cómo esta la democracia esta bien, esto se volvería político” precisó.

