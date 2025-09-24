Aerocivil suspende dos controladores más de El Dorado por caso de menor que controló tránsito aéreo

La Aeronáutica Civil suspendió a dos controladores aéreos más del aeropuerto El Dorado, relacionados con el caso de un joven de 18 años, que sin experiencia, ni autorización oficial, dio instrucciones a vuelos comerciales desde la torre de control.

Explica la Aerocivil que se trata de una medida cautelar que busca blindar el proceso investigativo especialmente en el ámbito disciplinario, que se desarrolla en los términos legales, para aclarar qué fue lo que pasó en este caso, y evitar que se presenten conductas que puedan incumplir con los estándares, normas y procedimientos establecidos para garantizar la seguridad aérea del país.

Con estas nuevas suspensiones ya son cinco controladores apartados temporalmente de sus funciones, quienes siguen siendo servidores públicos, pero no están en la aeronáutica y no reciben salario.

“La Aerocivil subraya que este caso no representa la conducta de la mayoría de los profesionales del control aéreo, quienes desempeñan sus funciones con compromiso, ética y estricto cumplimiento de las normativas vigentes. La Entidad rechaza categóricamente este tipo de situaciones y reafirma su compromiso con una investigación rigurosa y transparente. La seguridad aérea es un intangible, no negociable”, dice la Aeronáutica.