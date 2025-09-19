Aerocivil responde denuncia de controladores aéreos de San Andrés por riesgo en aterrizaje en la isla

Recientemente, se conoció una denuncia por parte de un grupo de controladores aéreos, quienes aseguran que en los últimos días los aviones que aterrizaban en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, al parecer estarían teniendo que “autoanunciarse” por una frecuencia de radio cuando están llegando a la isla, esto por una falta de actualizaciones de funciones que deben hacer los operadores de la torre de control.

Dicen que esta maniobra solo se realiza en aeropuertos no controlados que son pequeños y sin tráfico aéreo, pero no como para una terminal como la de San Andrés.

Sobre esta situación la Aeronáutica Civil se pronunció y aseguró que adelanta procesos de recertificación para los controladores de tránsito aéreo en los servicios de aeródromo y aproximación, y aseguran que desde la Secretaría de autoridad aeronáutica a través del grupo de estructura normativa y estándares aeronáuticos garantizan que todo el personal cuente con entrenamiento Actualizado y cumpla con los más altos estándares de seguridad y eficiencia.

Dicho esto, indican que las operaciones aéreas en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla y en el espacio aéreo de San Andrés y Providencia se desarrollan con total normalidad, y la provisión de los servicios de tránsito aéreo no han tenido interrupciones

